De politie heeft woensdag een zestienjarige jongen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij op de Goudsesingel in Rotterdam op zaterdagavond. Hierbij raakte een vijftienjarige Rotterdammer ernstig gewond.

Het slachtoffer zou samen met een vriend met de tram naar huis gaan. Toen de vriend aan kwam lopen, was het slachtoffer al gewond. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer was toen niet aanspreekbaar. Volgens de politie is zijn toestand momenteel "stabiel".

De verdachte werd na het incident al snel opgespoord, maar hij bleek zaterdagavond niet thuis te zijn toen de politie bij zijn woning aankwam. Hij meldde zich woensdagochtend zelf op het bureau. Hij zit momenteel nog vast en wordt later verhoord.