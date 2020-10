Vanaf 1 november mogen Rotterdammers geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer in de brievenbus ontvangen. Dat heeft het Gerechtshof Den Haag woensdag besloten.

Dit betekent dat reclamefolders niet meer huis-aan-huis bezorgd mogen worden. Alleen bij mensen die daar expliciet toestemming voor geven met een ja/ja-sticker mogen die folders in de brievenbus gegooid worden.

Wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid is blij met de uitspraak. "We kunnen nu eindelijk werk maken van onze doelstelling om 3 miljoen kilo papierafval per jaar te besparen. Voor veel Rotterdammers wordt hiermee ook de ergernis weggenomen over de bergen ongevraagde reclame op de deurmat."

De gemeente wilde de regel al vanaf 1 april invoeren, maar in maart dwong bracheorganisatie MailDB door middel van een kort geding uitstel af. Nu krijgt Rotterdam in hoger beroep alsnog toestemming voor het toepassen van het nieuwe systeem.

De gemeente gaat MailDB een rekening sturen voor de gemaakte verwerkingskosten van het parpierafval in het afgelopen jaar. Ook zullen de gemaakte proceskosten verhaald worden op de organisatie.