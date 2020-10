Een persoon is dinsdagavond met zijn auto vanaf de Hoornweg ingereden op een geparkeerde auto langs de Van Adrichemweg in Rotterdam. De man die in de geparkeerde auto zat, is daarbij gewond geraakt. De politie heeft een 49-jarige Rotterdammer aangehouden.

De aanrijding vond rond 20.00 uur plaats. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. De man was volgens de politie aanspreekbaar.

De verdachte is er na de aanrijding te voet vandoor gegaan. Later op de avond heeft de politie een man uit Rotterdam aangehouden.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden.