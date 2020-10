Lichtshow De Grote Schijn in Arnhem en Rotterdam gaat dit jaar niet door vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Dat meldt de organisatie op haar website.

Het evenement zou volgende week van start gaan in het Kralingse Bos in Rotterdam.

"Helaas is er op dit moment nog geen duidelijkheid over de mogelijke aanvullende maatregelen die in Nederland gehanteerd gaan worden. Hierdoor is het risico te groot om in deze fase te starten met de opbouw van het evenement", zo schrijft de organisatie.

Mensen die al een kaartje hadden gekocht krijgen hun geld inclusief servicekosten terug. De organisatie laat weten dat het evenement wordt verplaatst naar 2021.