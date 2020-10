Dit jaar is er geen groot kerstdiner voor eenzame ouderen in de Maassilo in Rotterdam, zegt Leo van Leeuwen van Stichting Iedereen Helpt dinsdag in een uitzending van Radio Rijnmond. Het diner is niet haalbaar vanwege de coronamaatregelen.

Volgens Van Leeuwen is het niet goed in te schatten hoe de situatie met de coronaregels in december zal zijn, en is het daarom beter om het feest te annuleren.

Een kleinschaliger diner was volgens Van Leeuwen ook geen optie. "Je kan niet zo'n feest met grote artiesten voor dertig man organiseren."

Ook was het diner opdelen in tijdsblokken, waaronder ontbijt, lunch en diner, geen goed idee volgens hem. "Of je gaat er vol in en maakt er een prachtig feest van, of we moeten het helaas een jaar overslaan", aldus Van Leeuwen.

Normaal gesproken komen er zo'n vierhonderd ouderen naar het kerstdiner toe. Zo'n veertig en vijftig ouderen hadden zich al aangemeld voor het diner van dit jaar. Zij zijn afgelopen weken op de hoogte gebracht.

Momenteel wordt er nagedacht over op welke andere manier de ouderen een hart onder de riem gestoken kan worden. Mogelijk worden er bloemen of een ander geschenk gestuurd.