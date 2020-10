Een vijftienjarige jongen is zaterdagavond tussen 23.00 uur en 00.00 uur zwaargewond aangekomen bij de tramhalte bij de Meent in Rotterdam, zo meldt de politie zondag. Vermoedelijk is de jongen neergestoken op zijn route van de pizzeria waar hij had gewerkt op de Goudsesingel naar de Meent.

De jongen zou samen met een vriend met de tram naar huis gaan. Toen hij aan kwam lopen, was de jongen al gewond. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar.

De politie doet onderzoek naar het incident en roept getuigen op zich te melden.