Een 37-jarige Rotterdammer toonde zaterdagavond zijn vuurwapens live op sociale media. Agenten zijn daarop de woning van de man binnengevallen, zo meldt de politie zondag.

Op de livestream zagen agenten hoe de man een vuurwapen in zijn handen had en dat doorlaadde. Ook klonk er een schot.

Agenten zijn de woning in gegaan op grond van de Wet Wapens en Munitie en hebben de man aangehouden. In de woning zijn enkele hulzen aangetroffen, maar het wapen is nog niet gevonden. De verdachte is ingesloten voor verhoor.