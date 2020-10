Een 26-jarige Rotterdammer is zaterdagavond om 20.10 uur zwaar mishandeld bij benzinestation Argos aan de Colosseumweg in de Rotterdamse wijk Vreewijk. De man werd meermaals op zijn hoofd geslagen met een honkbalknuppel en is er slecht aan toe, meldt de politie zondag.

De 26-jarige man was met zijn vriendin bij het tankstation toen hij twee mannen tegenkwam. Na even gepraat te hebben ontstond er onenigheid, waarna het slachtoffer door een van de mannen meerdere keren met een honkbalknuppel op zijn hoofd werd geslagen. De mannen zijn in hun auto vertrokken.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de zaak en roept getuigen op zich te melden.