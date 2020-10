Een man in Rotterdam Laan op Zuid is vanmiddag rond twee uur overvallen in zijn woning op Laan op Zuid. Drie mannen bedreigden hem met een vuurwapen en namen geld en persoonlijke spullen mee.

Er is niemand gewond geraakt. "Het slachtoffer is goed geschrokken, maar niet gewond geraakt", zegt een woordvoerder van de politie Rotterdam. "De verdachte(n) hebben we nog niet te pakken."

De aanleiding van overval is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de (mogelijke) relatie tussen het slachtoffer en de daders.

De politie roept op om tips door te geven via 112