Een 41-jarige politiemedewerker van de eenheid Rotterdam is ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim, meldt de politie donderdag. De medewerker werd op 21 januari aangehouden op verdenking van het verstrekken van informatie aan "daartoe onbevoegde derden". Daarop is hij buiten functie gesteld. Uit onderzoek bleek dat de politiemedewerker ook verdovende middelen gebruikte.

De politieman wordt zwaar aangerekend dat aannemelijk is geworden dat hij informatie aan onbevoegde derden verstrekte en verdovende middelen gebruikte. De integriteit en betrouwbaarheid van politiemensen mag niet in het geding komen, meldt de politie.

Volgens de politie straalt het negatieve gedrag van een collega af op de hele organisatie. Ook meldt de politie dat er passende maatregelen getroffen worden als de feiten op tafel liggen en daarom vragen. De medewerker moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter.

RTL Nieuws meldde in juli dat in de afgelopen twee jaar in totaal zestig agenten voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zijn ontslagen voor het lekken of misbruiken van politie-informatie. Dat zouden er in de twee jaren daarvoor nog 34 zijn.