Een 52-jarige kreeg vrijdagmiddag flinke klappen in zijn gezicht nadat hij een groep mannen attendeerde op de coronalooproutes in winkelcentrum Binnenhof in Rotterdam. Een 54-jarige Rotterdammer werd maandag aangehouden door de politie. Woensdag meldden drie andere verdachten zich op het bureau. Dat meldt de politie donderdag.

Een groepje mannen passeerde de man toen hij rond 17.30 uur met zijn vrouw in de stad liep. De vrouw sprak de vier mannen aan op de aangepaste looproutes, waarna het gesprek escaleerde. De man kreeg meerdere klappen in zijn gezicht en moest met de ambulance naar het Erasmus Medisch Centrum worden gebracht. Het slachtoffer is inmiddels thuis aan het herstellen.

Een van de verdachten, een 54-jarige Rotterdammer, werd maandag aangehouden. Drie andere verdachten meldden zich woensdag op het politiebureau. Twee van hen, een 15-jarige en een 34-jarige Rotterdammer, zijn ook aangehouden en zitten nog vast. Van de derde verdachte, een zestigjarige Rotterdammer, is een verklaring afgenomen. Hij blijft net als de 54-jarige man nog wel verdachte in de zaak.