Pakketbezorgers van PostNL kunnen vanaf nu op vrijwillige basis melding maken van eenzaamheid bij Rotterdammers die ze tegenkomen tijdens hun ronde in de wijk Hillegersberg-Schiebroek. Het bedrijf is dinsdag een pilot gestart in samenwerking met de gemeente. De melding kan via een sms of WhatsApp-bericht worden gemaakt bij welzijnsorganisatie DOCK.

Het gaat om een pilot waarbij 15 geïnstrueerde pakketbezorgers melding kunnen maken van eenzaamheid. DOCK pakt de meldingen op en gaat binnen 48 uur naar het adres om te kijken of iemand echt eenzaam is, en of er vervolgactie nodig is. Volgens de gemeente Rotterdam worden daarbij de juiste privacyregels gevolgd.

Volgens Merel Koppen, Health Solutions Manager bij PostNL, komen bezorgers soms dicht bij eenzaamheid doordat ze midden in de maatschappij staan. "Vooral de bezorgers die medische hulpmiddelen en zorgpakketten rondbrengen, komen dit tegen. Daar wilden we iets mee." Door de proef kunnen bezorgers hun ongerustheid voortaan melden.