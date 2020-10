De politie heeft dinsdagavond een 24-jarige man en een 21-jarige vrouw aangehouden nadat ze een vrouw in de Galvanistraat in Rotterdam hadden bedreigd. De man had een doorgeladen vuurwapen bij zich in een schoudertasje.

De twee verdachten waren vanuit Breda naar Rotterdam gekomen. Het tweetal bedreigde het slachtoffer vanwege een ruzie over geld. De man had een doorgeladen vuurwapen op zak.

Te hulp geroepen agenten konden voorkomen dat de man het vuurwapen uit zijn tasje haalde.

De man en vrouw zijn aangehouden en zitten vast voor verhoor.