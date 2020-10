De politie heeft dinsdag in een woning aan de Cornelis Trompstraat in Rotterdam een 44-jarige vrouw en haar 37-jarige vriend aangehouden vanwege verboden wapenbezit. In de woning van de bewoonster werd onder meer een vuurwapen aangetroffen. Dat meldt de politie woensdag.

Agenten kwamen op de woning af na een melding over drugsoverlast. Bij het betreden van de woning zagen agenten een schietpen op tafel liggen. Daarnaast vonden ze een shotgun onder het kussen op de bank en een vuurwapen op het nachtkastje.

De wapenvondst in het huis vormde voor de politie aanleiding om de woning van de vriend van de bewoonster ook te doorzoeken. Agenten troffen daar twee vuurwapens, vier luchtdrukwapens, een aantal verboden messen, 10 gram speed en tweehonderd xtc-pillen aan.

De gemeente heeft beide woningen met spoed gesloten.