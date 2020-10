Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vreest dat de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet niet genoeg zijn en dat het land toch weer in een intelligente lockdown terechtkomt. Dat zei hij dinsdag in een uitzending van Radio Rijnmond.

"Ik hoop dat dit genoeg zal zijn, maar ik vrees van niet", zegt Aboutaleb over de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet maandag aankondigde. "Als het niet genoeg is, dan gaan we hier na een langere periode toch in een intelligente lockdown."

"Elke sector die je aanpakt vraagt zich af: waarom pak je mij aan? Dat snap ik ook wel. De werkelijkheid is, overal waar mensen bij elkaar komen, loop je risico's", aldus de burgemeester.

Er is volgens Aboutaleb niet één maatregel die "dramatisch veel effect gaat hebben". "We organiseren in deze aanpak een aantal knoppen waar we aan kunnen draaien, waaronder de horeca, sport, sportkantines, amateurs, enzovoorts." De verschillende maatregelen, zoals het eerder sluiten van de horeca, hebben een klein effect. Het reproductiegetal kan op die manier onder de 1 komen.

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag worden aanvullende maatregelen genomen, omdat in die steden het aantal besmettingen sterk stijgt. Zo wordt het dragen van een mondkapje in winkels geadviseerd. En in de verpleeghuizen in deze drie steden wordt het dragen van een medisch mondkapje verplicht voor personeel en bezoekers.

"Ik ben blij dat het kabinet nu een kleine beweging maakt om mondkapjes te omarmen in deze drie regio's, maar het is nog een onvoldoende beweging. Wat mij betreft had het landelijk gemoeten", aldus Aboutaleb in de uitzending van Radio Rijnmond.