De gemeente Rotterdam start dinsdag met een trainingsaanbod voor online ondernemerschap. Het stadsbestuur hoopt zo mkb'ers te kunnen ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De gemeente Rotterdam biedt samen met marketingplatform Frankwatching trainingen aan om ondernemers te stimuleren meer digitaal te gaan doen. Door digitaal beter zichtbaar te zijn, kunnen mkb'ers onder meer hun naamsbekendheid en omzet vergroten.

"Er wordt in deze tijd veel van mkb'ers gevraagd. Naast het draaiende houden van de zaak, wat al moeite genoeg kost, willen ondernemers ook digitaal zakendoen omdat daar nog veel winst te behalen valt. Klanten vinden, verleiden en verbinden gebeurt steeds vaker online", aldus wethouder Barbara Kathmann.

"Met deze trainingen hopen we kleine ondernemers toch over de digitale streep te trekken. Zodat ze hun zaak in deze zware tijd niet alleen overeind kunnen houden, maar ook weerbaarder kunnen maken."

Rotterdamse mkb'ers kunnen zich aanmelden voor een pakket van twintig online trainingen over onder meer sociale media en online adverteren. Een voorwaarde is wel dat de onderneming niet groter is dan tien werknemers.