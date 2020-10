De politie heeft zaterdagavond een 39-jarige man uit Den Haag aangehouden op de Bruinissestraat in Rotterdam omdat hij een doorgeladen wapen in zijn auto had liggen.

De man werd rond 19.45 uur preventief gefouilleerd.

Naast het wapen had hij kleine hoeveelheden soft- en harddrugs in zijn bezit.

Het wapen en de drugs zijn in beslag genomen. De man zit vast voor verhoor.