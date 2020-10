De politie heeft zaterdag een 49-jarige man uit Nijmegen aangehouden, omdat hij in een verkeersruzie op de A13 bij Rotterdam een andere bestuurder heeft bedreigd met een vuurwapen.

De verdachte zou een vuurwapen hebben laten zien, omdat de bestuurder naar zijn mening niet snel genoeg opzij was gegaan.

Agenten konden hem op de A20 bij afrit Moordrecht aanhouden. Agenten constateerden dat de verdachte onder invloed van drugs en zonder rijbewijs reed. De politie heeft geen vuurwapen aangetroffen.

De verdachte is overgebracht naar Rotterdam en zijn auto is in beslag genomen.