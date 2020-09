Het Rotterdamse college laat woensdag weten Diergaarde Blijdorp te steunen met een lening van 10 miljoen euro. De dierentuin heeft de financiële hulp hard nodig om een faillissement te voorkomen.

Volgens de gemeente is de dierentuin van groot belang voor Rotterdam, omdat het "meerdere belangrijke maatschappelijke functies verenigt". Zo is het een enorme publiekstrekker en vervult het een belangrijke missie op het gebied van natuurbehoud.

Bovendien zou het grootste gedeelte van de dieren niet naar andere dierentuinen overgeplaatst kunnen worden. Daarnaast zouden zeker tachtig internationale onderzoeks- en fokprogramma's waar Blijdorp deel van uitmaakt komen te vervallen.

Blijdorp kende een omzetverlies van meer dan 90 procent toen de dierentuin in maart ineens de deuren moest sluiten. Normaal verdient de dierentuin tussen april en oktober genoeg om de wintermaanden mee door te komen, maar door de coronacrisis werd dit lastig.

De afgelopen maanden maakte Blijdorp gebruik van steunmaatregelen van het Rijk en sponsors, maar nu is ook steun van de gemeente nodig. Na goedkeuring van de gemeenteraad krijgt de dierentuin in twee periodes in totaal 10 miljoen euro aan steun. De eerste 4 miljoen euro wordt in november dit jaar verstrekt, de overige 6 miljoen euro in januari 2021.

De lening moet versneld worden afgelost wanneer Blijdorp meer financiële ruimte krijgt. Ook moet de dierentuin herstructurering in de organisatie doorvoeren om de vaste kosten te verlagen.