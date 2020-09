Museum Rotterdam in het Timmerhuis moet dicht, maar de gemeente maakt geld vrij om de komende vier jaar een nieuw concept te realiseren. Dat staat in het nieuwe Cultuurplan dat wethouder Said Kasmi dinsdag heeft gepresenteerd.

"Het museum houdt in de huidige vorm op te bestaan. Voor die omslag reserveert het college geld binnen het Cultuurplan. Naar verwachting kan het nieuwe stadsmuseum op een nieuwe locatie in de volgende cultuurplanperiode de deuren openen", schrijft de gemeente.

De locatie '40-'45 NU aan de Coolhaven, onderdeel van Museum Rotterdam, blijft volgens de gemeente open.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in grote lijnen het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) overgenomen.

De RRKC bracht halverwege juni al een negatief advies uit voor de subsidieaanvraag van het stadsmuseum voor de periode tussen 2021 en 2024. Volgens de raad is er een te grote omslag nodig voor een volwaardig bestaan van het stadsmuseum.

Museum Rotterdam werd in 1953 opgericht als het Historisch Museum. Het stadsmuseum was gevestigd in het Schielandshuis. In 2011 ging het museum verder onder de naam Museum Rotterdam. De hoofdvestiging bevindt zich in het Timmerhuis aan het Rodezand. Een tweede vestiging aan de Coolhaven staat volledig in het teken van de Tweede Wereldoorlog.