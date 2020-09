Getuigen hebben maandagavond schoten gehoord op de Charloisse Lagedijk in Rotterdam. Agenten hebben meerdere hulzen aangetroffen in de omgeving. De politie meldt dinsdag dat ze het incident onderzoekt.

De politie heeft ter plaatse geen geen slachtoffers of andere betrokkenen aangetroffen. De verdachte is volgens getuigen mogelijk gevlucht in een voertuig.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden.