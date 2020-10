De politie is een groot onderzoek gestart nadat een twintigjarige vrouw maandag 7 september slachtoffer is geworden van een zedenmisdrijf in het Zuiderpark in Rotterdam, meldt de politie maandag.

De vrouw was die maandag aan het hardlopen, waarna twee mannen haar dwongen om naar de bosjes te lopen.

De vrouw heeft na het incident een vriendin gebeld, die vervolgens de politie heeft gealarmeerd. De agenten troffen het slachtoffer op de hoek van de Groene Kruisweg en Pendrechtseweg aan.

Het zou volgens de politie gaan om twee getinte mannen. De politie heeft speurhonden ingezet en camerabeelden veiliggesteld.

De politie is op zoek naar de man die zich rond 17.30 uur over het slachtoffer heeft ontfermd op de hoek van de Groene Kruisweg en Pendrechtseweg. Ook wil de politie graag in contact komen met andere getuigen.