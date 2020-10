Het Breeplein in Rotterdam-Zuid is deels afgesloten voor autoverkeer vanwege werkzaamheden aan het tramspoor. De afsluiting duurt tot en met zondag 4 oktober.

Het Breeplein is in verschillende richtingen afgesloten voor het autoverkeer. Zo is het niet mogelijk om vanaf de Randweg linksaf naar de Breeweg of rechtdoor naar de Beukendaal te gaan.

Het verkeer vanaf de Beukendaal kan alleen rechtdoor naar de Randweg en rechtsaf naar de Breeweg. Vanaf de Breeweg is het alleen mogelijk om rechtdoor te gaan.

Het autoverkeer wordt daarom omgeleid, onder meer via de Stadionweg, de Groene Hilledijk, de Spinozaweg en de Adriaan Volkerlaan.

De werkzaamheden zijn vrijdag 4 september gestart en naar verwachting zondag 4 oktober rond 19.00 uur afgerond.