De explosie bij een woning aan de Van der Schellingstraat in Rotterdam in de nacht van zaterdag op zondag, is veroorzaakt door vuurwerk, meldt de politie maandag. Niemand raakte bij de ontploffing gewond.

Hulpdiensten werden rond 4.00 uur opgeroepen. Het vuurwerk werd tegen de deur van de woning gegooid. De bewoonster werd opgeschrikt door een knal en zag vervolgens beneden dat de deur in brand stond.

Om wat voor vuurwerk het ging, is niet bekend. De dader of daders zijn nog spoorloos. Getuigen die meer informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.