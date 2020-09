Bij een woning aan de Van der Schellingstraat in Rotterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag een explosie plaatsgevonden. Niemand raakte hierbij gewond. De politie is nog op zoek naar de dader of daders.

De hulpdiensten werden rond 4.00 uur opgeroepen. De bewoonster van de woning werd opgeschrikt door een knal en zag vervolgens dat de voordeur in brand was gevlogen.

Volgens een politiewoordvoerder is er vermoedelijk een busje met brandbare vloeistof richting de woning gegooid. Uit onderzoek moet blijken of dit de oorzaak van de explosie is.

De politie doet nader onderzoek naar het incident.