Twee mannen zijn donderdagavond een huis binnengelopen aan de Doctor de Visserstraat in Rotterdam en hebben verschillende spullen meegenomen. Een elfjarig kind is daarbij bedreigd met een vuurwapen, meldt de politie vrijdag.

De twee mannen belden rond 22.30 uur aan bij het huis. Ze deden alsof ze een pakketje zouden afgeven. Het kind deed de deur open, waarna de mannen een vuurwapen lieten zien.

De vrouw wist met haar kinderen naar buiten te lopen. De mannen hebben verschillende spullen meegenomen, waaronder een televisie.

Het gaat volgens de politie om twee mannen die een mondkapje droegen. De ene man is donkergetint en heeft krullend haar. Hij droeg een blauw trainingspak. De andere man is lichtgetint, niet al te lang en droeg een grijs trainingspak van Nike. Beiden hadden een capuchon op. Vermoedelijk hingen de twee verdachten al langer rond in die straat.

De politie is een onderzoek gestart. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.