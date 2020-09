Een man die woensdagavond zwaargewond in een auto op de Parallelweg in Rotterdam werd aangetroffen, is aan zijn verwondingen overleden.

De politie stuitte rond 21.00 uur op een zwaargewonde man in een auto. Hij werd direct gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

Er is een onderzoek naar het incident ingesteld. Op de Parallelweg wordt forensisch onderzoek gedaan.

De recherche roept getuigen op zich te melden. De politie vraagt ook om camerabeelden.