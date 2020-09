Op het dak van daltonschool De Margriet in Rotterdam zijn zonnepanelen geplaatst. De panelen moeten stroom leveren voor de school zelf, en voor 44 andere huishoudens in de wijk. De bedoeling is dat er later op twee andere basisscholen ook zonnepanelen worden geplaatst.

"Dit is een schoolvoorbeeld van de energietransitie in Rotterdam", zo zegt wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid en Energietransitie). Naast deze school moeten bij deze pilot nog twee andere basisscholen voorzien worden van zonnepanelen.

De zonnepanelen zijn in bezit van de wijkbewoners. Zij hebben de zonnepanelen ook gedeeltelijk geïnstalleerd. Een team van monteurs uit de wijk kreeg een opleiding om de zonnepanelen te installeren. Zij hebben bovendien een baan in de energietransitie gekregen.