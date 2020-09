De gemeente Rotterdam investeert 33 miljoen euro in de bouw van een nieuw sport- en zwemcentrum aan de Laan op Zuid en de Brede Hilleweg in het Rotterdamse stadsdeel Zuid. Daarnaast wordt er een woontoren gebouwd met honderd appartementen, meldt de gemeente woensdag.

Het sportcentrum Huis op Zuid bestaat uit een zwembad, een sporthal met drie opsplitsbare zaaldelen, horeca en een overdekte fietsenstalling. Het gebouw vervangt het zwembad op het Afrikaanderplein en de Afrikaanderhal. De bouw van het sportcentrum start in 2021 en moet in 2022 klaar zijn.

In de woontoren komen honderd appartementen in het middensegment die worden verhuurd tussen 737 en 1.040 euro. De begane grond wordt ingericht voor commerciële en maatschappelijke doeleinden.

De gemeente investeert de komende tien jaar in de vernieuwing van verschillende sportaccommodaties in Rotterdam. Op korte termijn gaat dit om zes projecten, waaronder Huis op Zuid, waar 50 miljoen euro in wordt gestoken.

"Deze investeringen zijn niet alleen goed voor sportend Rotterdam, maar ook een belangrijke impuls voor de bouwsector", aldus wethouder Sven de Langen (Volksgezondheid).