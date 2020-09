Er zullen pas donderdag weer trams over de Erasmusbrug in Rotterdam kunnen rijden, meldt het AD. De krant meldt verder dat er een noodoplossing is bedacht voor de scheepvaart. Maandag knapte een metalen bovenleiding van de trambaan. Hierdoor kon de brug ruim een etmaal niet worden gebruikt.

Inmiddels is de brug weer open voor voetgangers, fietsers en autoverkeer. De trams 23 en 25 van de RET kunnen nog steeds geen gebruik maken van de brug.

Reizigers wordt geadviseerd op de website van de RET te kijken hoe ze kunnen omrijden. Ze moeten wel rekening houden met extra reistijd.

Voor de scheepvaart is een alternatieve noodoplossing bedacht, meldt het AD. De gemeente, RET en het havenbedrijf willen twee à drie openingsmomenten per week organiseren. Dat zou 's nachts tussen 1.00 en 2.00 uur moeten zijn.

Het probleem op de Erasmusbrug zou zijn ontstaan toen de brug was opengegaan en vervolgens weer dichtging. Er wordt nog onderzoek verricht naar het incident.