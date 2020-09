De gemeente Rotterdam is maandag bij de Theresiaschool in de Rotterdamse wijk Bloemhof begonnen met een experiment van vier maanden. Daarbij geldt een lagere maximumsnelheid en is het oversteken makkelijker gemaakt.

De gemeente wil de verkeerssituatie rondom basisscholen in de stad veiliger maken. Zo is bij deze school in Bloemhof de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur verlaagd.

Ook wordt de rijbaan met markeringen op de weg smaller gemaakt en blijft het verkeerslicht voor kinderen en ouders langer groen bij het zebrapad op de Strevelsweg. Daarnaast worden fietsvlonders geplaatst, zodat er meer plek is om fietsen te stallen en deze niet meer in de middenberm worden geplaatst.

"De leerlingen konden heel goed uitleggen wat er nodig was om de verkeerssituatie rondom hun school veiliger te maken. Nu is de dagelijkse route naar school overzichtelijker en voelt het veiliger voor de leerlingen", aldus wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit).

Het experiment Veilige Schoolomgeving maakt deel uit van een reeks experimenten in de stad. In het najaar wordt bij een tweede basisschool een andere verkeerssituatie getest.