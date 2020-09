De Erasmusbrug in Rotterdam is naar schatting de komende dagen niet bereikbaar. Eerder op maandag knapte een metalen bovenleiding van de trambaan. De constructie was op het weggedeelte van de brug gevallen.

De gemeente Rotterdam laat maandagmiddag weten dat de brug naar schatting "de komende dagen niet bereikbaar is". De afsluiting geldt voor alle verkeersdeelnemers die de brug willen gebruiken.

Het probleem op de Erasmusbrug zou zijn ontstaan toen de brug was opengegaan en vervolgens weer dichtging. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De hulpdiensten zijn inmiddels gearriveerd.

"De brug stond open. Toen deze naar beneden ging, hoorde ik een knal. Ik zag een deel van de constructie naar beneden komen. Die ligt dus nu op de trambaan", zegt wijkraadslid Danny de Vries tegen Rijnmond.

Tramreizigers krijgen het advies met de metro te reizen. Meerdere automobilisten stonden voor het rode stoplicht bij de brug te wachten toen het incident plaatsvond. Zij zijn inmiddels omgeleid.