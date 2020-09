De politie heeft donderdag meerdere vuurwapens en munitie in beslag genomen in een winkelpand aan de Lusthofstraat in Rotterdam. De vrouw die de melding deed, vond de wapens toen ze haar nieuwe pand aan het opruimen was.

De politie ontving rond 13.30 uur een melding van de wapenvondst. De nieuwe eigenaresse van het pand vond de wapens en munitie in een doos toen ze aan het opruimen was.

Ze schakelde de politie in. Agenten vonden in totaal vier alarmpistolen, een patroonhouder en een vuurwapen. Onderzoek ter plaatse leverde niks op. De wapens zijn in beslag genomen.

De politie doet verder onderzoek naar de wapenvondst.