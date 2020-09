De politie heeft vrijdag één persoon aangehouden bij een grote actie in samenwerking met de gemeente en de Belastingdienst. De verdachte werd aangehouden voor het bezit van harddrugs.

De controle duurde van 14.30 tot 22.00 uur op vijf toegangswegen van Ommoord. De politie controleerde auto's, scooters, fietsers en taxi's. Naast de aanhouding werden er ruim honderd bekeuringen uitgedeeld. Daarnaast werden taxichauffeurs gecontroleerd op voldoende rusttijden. In één geval was dit niet in orde.

Ook werd er door boa's gecontroleerd op metrostations. In totaal werden dertien mensen betrapt op zwartrijden en vijf mensen die onder een spoorboom doorliepen.

De Rotterdamse wijk Ommoord heeft de laatste tijd last van scooters die te hard rijden, inbraken in auto's en diefstal.