Bij een steekincident in een woning aan de Groenezoom in het Rotterdamse Vreewijk is donderdagavond een persoon gewond geraakt. De politie heeft vier verdachten aangehouden.

Het slachtoffer van het steekincident is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht door een ambulance.

De politie heeft de vier mensen die in de woning aanwezig waren, aangehouden. Het gaat om twee mannen en twee vrouwen. De politie doet onderzoek naar hun rol bij het incident.