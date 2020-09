Een zonnestudio aan het Cor Kieboomplein in Rotterdam is donderdagmiddag overvallen. Bij de overval raakte niemand gewond.

Een man liep rond 15.15 uur de zonnestudio in en bedreigde het aanwezige personeel. Het is nog niet bekend of daarbij een wapen werd gebruikt. De man deed een greep uit de kassa en vluchtte daarna op een fiets.

Het is nog niet bekend welk bedrag de dader heeft buitgemaakt. Agenten zijn een onderzoek gestart in de omgeving van de studio.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie is op zoek naar getuigen.