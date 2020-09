Het Rijk heeft 46 miljoen toegekend voor een woningbouwimpuls in Rotterdam. Van het bedrag gaat 21 miljoen naar de gebiedsontwikkeling Feyenoord City en 25 miljoen naar de gebiedsontwikkeling Noordrand van het Zuiderpark. De gemeente Rotterdam laat donderdag weten 6.100 woningen versneld te bouwen.

Het Rijk kondigde vorig jaar aan 1 miljard euro beschikbaar te stellen voor een woningbouwimpuls. Hiervan werd tijdens de eerste aanvraagperiode 290 miljoen beschikbaar gesteld. Van dit bedrag gaat nu 46 miljoen naar projecten in Rotterdam

Volgens de gemeente is door de bijdrage van het Rijk de bouw van de huizen zeker gesteld. "Zonder het geld van het ministerie was het niet gelukt om de helft van de woningen in de betaalbare sector te bouwen", zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving). Meer dan 50 procent van de huizen valt in het sociale en middensegment. De bouw van de woningen gaat in 2022 van start.

De gemeente had ook een aanvraag ingediend voor de gebiedsontwikkeling Schiehaven Noord. Het Rijk heeft hier voorlopig nog geen geld aan toegekend.

"We gaan de afwijzing van de minister bestuderen en kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het project in een volgende aanvraagperiode wel voor de woningbouwimpuls in aanmerking komt", meldt wethouder Kurvers.