De A16 richting Rotterdam was woensdagmiddag tijdelijk afgesloten vanwege een botsing tussen een vrachtwagen en een auto. Omdat een traumahelikopter moest landen, was de weg afgesloten. De weg is inmiddels weer vrij.

Het ongeluk gebeurde tussen Dordtse Kil en 's-Gravendeel. Op foto's van Rijkswaterstaat is te zien dat de vrachtwagen van de weg was geraakt. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

De ANWB raadde automobilisten aan om te rijden via Oosterhout en Gorinchem via de A59, A27 en A15.