Een 32-jarige man uit Amsterdam is vorige week dinsdag aangehouden op de Noorderhavenkade in Rotterdam op verdenking van witwassen. De politie heeft 500.000 euro contant geld gevonden in zijn auto. Dat meldt de politie dinsdag.

De politie wilde de auto van de man controleren, nadat hij een opvallend rondje had gereden.

Agenten vonden op de bijrijdersstoel een boodschappentas met een grote hoeveelheid bankbiljetten.

De man heeft afstand gedaan van het geld.