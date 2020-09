De overleden persoon die zaterdagmiddag in het water bij de Prins Hendrikkade in Rotterdam werd aangetroffen, is niet omgekomen door een misdrijf, meldt de politie dinsdag.

Het gaat om een vermiste man. Zijn familie is ingelicht.

Het lichaam werd zaterdag aangetroffen door een voorbijganger, die vervolgens de politie waarschuwde. De brandweer heeft het stoffelijk overschot uit het water gehaald.