Een vrouw is zaterdagavond op de Kromme Hagen in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde door middel van een babbeltruc beroofd van onder meer haar eigen trouwring en die van haar overleden echtgenoot. Kort daarna werd een andere vrouw in dezelfde straat eveneens slachtoffer van een babbeltruc. Dat meldt de politie maandag.

Een vrouw zou rond 18.00 uur binnengekomen zijn bij de oudere mevrouw. Vervolgens zouden de twee ruim een half uur hebben gekletst. Daarna zijn tijdens het handen schudden drie ringen van de vrouw gestolen. Toen de dader wegging, merkte de vrouw dat ze de ringen miste waarop ze de buren waarschuwde.

Volgens de politie vond rond 18.30 uur nog een voorval met een babbeltruc plaats op een ander nummer op de Kromme Hagen. Een oudere, slechtziende bewoonster liet een zogenaamde verpleegkundige binnen die testen bij de vrouw kwam doen. Terwijl de vrouw in een stoel werd gezet, zou een tweede verdachte ongemerkt de woning in zijn gegaan om de woning te doorzoeken.

Later arriveerde de echte thuishulp, waardoor duidelijk werd dat de bewoonster slachtoffer was geworden van een babbeltruc. In het huis van de vrouw is niets weggenomen.

Een van de verdachten is een witte vrouw van ongeveer 35 jaar oud met donker haar. De politie is een onderzoek gestart naar de incidenten en roept mensen die iets is opgevallen in de omgeving op zich te melden.