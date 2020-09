Een auto is vrijdagavond rond 23.00 uur zwaar beschadigd geraakt doordat deze werd beschoten op de Oranjeboomstraat in Rotterdam Zuid. De politie laat maandag weten dat de auto beschoten zou zijn vanaf een lichtblauwe snorfiets. Bij het schietincident raakte niemand gewond.

De politie ontving vrijdagavond melding van bewoners van de Oranjeboomstraat die een aantal harde knallen hoorden. Agenten troffen ter plaatse vijftien hulzen aan en een zwaar beschadigde auto. De dertigjarige bestuurder van de auto raakte niet gewond.

Volgens de politie is er nog veel onduidelijk over wat zich voorafgaand aan het schietincident heeft afgespeeld. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.