De politie is op zoek naar een man die op 12 augustus een glazen coronascherm kapotsloeg in een snackbar op de Stadhoudersweg in Rotterdam. Een glasscherf raakte de eigenaar in het gezicht. Ook gooide de man met een stoel op het terras, waarbij het been van een medewerkster werd geraakt. Dat meldt de politie maandag.

De politie laat weten dat de man tussen 19.30 uur en 20.00 uur een discussie had met de eigenaar van de snackbar. De man claimde een patatje en mexicano besteld en betaald te hebben, maar de eigenaar had hier geen weet van.

Daarop zou de man het glazen coronascherm bij de kassa kapot hebben geslagen, waarbij een glasscherf in het gezicht van de eigenaar terechtkwam. Bij het verlaten van de snackbar zou de man op het terras met een stoel hebben gegooid, die het been van een medewerkster raakte.

Volgens de politie gaat het om een witte man met kort, donker haar van ongeveer twintig jaar oud. Ten tijde van het incident droeg de man een grijze tanktop en een korte donkergescheurde broek. De politie roept getuigen op zicht te melden.