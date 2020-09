Een man heeft zondagmiddag rond 14.30 uur een agent in haar bovenarm gebeten tijdens zijn aanhouding bij winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam. De man is aangehouden voor verstoring van de openbare orde. Dat laat de politie maandag weten.

De politie kreeg melding van een man die dames zou lastigvallen bij het winkelcentrum. Ter plaatse zagen agenten de man op de grond liggen bij de bushalte. Volgens de politie lukte het niet om een gesprek met de man te voeren, aangezien hij vol in verzet ging.

Een agent werd in haar bovenarm gebeten toen zij en haar collega's de man achterin de bus wilden plaatsen. De agent is nagekeken door een arts en is verder in orde. De man is aangehouden en verschijnt voor de rechter.