De politie heeft zaterdag een negentienjarige Rotterdammer aangehouden in verband met een steekincident dat 1 mei plaatsvond aan de Hebriden in Capelle aan den IJssel. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte in Rotterdam-Zuid werden vijf messen onder het matras aangetroffen.

Het slachtoffer van het steekincident op 1 mei deed uit angst voor de dader in augustus aangifte van het incident. De politie is daarop een onderzoek gestart en kon zaterdag een negentienjarige jongen uit Rotterdam worden aanhouden in Capelle aan den IJssel.

Na overleg met de officier van justitie is zijn huis in Rotterdam-Zuid doorzocht. Daar werden vijf messen, waarvan twee kapmessen, aangetroffen onder zijn matras. Daarnaast stond onder zijn bed een doos met nog drie messen en ook in zijn rugzak zijn twee messen aangetroffen.

Volgens de politie zijn de messen in de doos en de rugzak verboden, maar zijn de messen die zijn aangetroffen onder het matras niet strafbaar. Dat heeft er mee te maken dat de messen niet aan beide kanten een snijvlak hebben. De negentienjarige Rotterdammer is aangehouden.