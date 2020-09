In het water bij de Prins Hendrikkade in Rotterdam is zaterdagmiddag een lichaam gevonden. Een voorbijganger ontdekte het stoffelijk overschot en alarmeerde de politie. Dat meldt de politie zaterdag.

De brandweer heeft het lichaam uit het water gehaald.

De identiteit en het geslacht van de overleden persoon is nog niet bekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.