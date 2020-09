De Douane heeft maandag 40 kilo cocaïne aangetroffen in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een container en werd gevonden tijdens een controle. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De container was onderweg naar een ontvanger in Frankrijk en bevatte bananen. De Douane vermoedt dat het bedrijf niets met de smokkel te maken heeft. De drugs zaten verstopt in pakketten achter een achterwand in de container.

De zaak is verder in onderzoek door het HARC-team. Dat is een samenwerkingsverband van de Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam. De drugs zijn inmiddels vernietigd.