De brand die sinds dinsdag woedde in een schroothoop bij een recyclingbedrijf op de Quebecstraat in de Botlek in Rotterdam is geblust. Door de brand ontstond veel rookontwikkeling.

De brandweer heeft langzaam de schroothoop uit elkaar getrokken met grijpkranen. Daarna is de brand afgeblust.

Volgens Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was er veel rookontwikkeling, maar leverde die geen problemen in de omgeving op.