Het waarschuwingsschot dat de politie maandag loste in de Strobloemstraat, was omdat de 53-jarige verdachte de instructies van de agenten niet opvolgde. De man is aangehouden omdat hij vanuit huis een wapen richtte op een motorrijder.

De verdachte ergerde zich rond 19.30 uur aan de herrie van een 25-jarige motorrijder en richtte vanuit zijn huis een wapen op de man.

Agenten werden gewaarschuwd en hielden de man aan op verdenking van wapenbezit.

De woning van de verdachte is doorzocht na zijn aanhouding. Onder het matras werd een luchtdrukwapen met een lange loop aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen.