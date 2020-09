Een man is lichtgewond geraakt bij een vechtpartij met verschillende betrokkenen in het Spinozapark in Rotterdam, meldt de politie maandag.

Een ruzie tussen dronken mensen zou volgens de politie rond 17.10 uur zijn ontstaan. Een man heeft daarbij verwondingen aan zijn duim opgelopen.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie doet onderzoek naar het incident.